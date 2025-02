Juve, Thiago Motta: "A Como vinto senza giocare bene, con il Psv serve un'altra gara. E su Vlahovic..."

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia alla vigilia di Juventus-Psv , match d'andata dei play-off di Champions League : "Sarò una grande sfida, l'impegno in allenamento è al massimo per arrivare pronti a questa partita, Dovremo fare la nostra partita: ritmo, dinamismo, attaccare e difendere insieme per arrivare al nostro obiettivo. Nell'ultimo testa a testa abbiamo avuto occasioni, ma anche sofferto".

Juve, Thiago Motta: "Psv? Sappiamo cosa fare per vincere. E su Vlahovic..."

L'allenatore bianconero ha poi proseguito: "Dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione, ma vedo bene i ragazzi, sappiamo cosa fare per vincere domani. Poco tempo per preparare l'Inter? Non è una scusa, siamo una squadra giovane. Tutte le partite sono importanti quando sei alla Juventus, il focus è su quella di domani. Con tutte le difficoltà passate fino ad oggi è aumentata la resilienza della squadra, siamo riusciti a vincere una partita senza giocare bene. Non serve come esempio, certo è un punto positivo, però sappiamo che non è la strada. Domani abbiamo bisogno di fare un altro tipo di partita per competere. Il nostro obiettivo è qualificarci. Sono cambiate tante cose rispetto alla gara di qualche mese fa, ma la grande sfida è migliorare sempre. Non siamo favoriti, ma anche se lo fossimo non conta niente". Infine su Vlahovic: "Lo vedo benissimo come tutti gli altri. Adesso abbiamo tanti giocatori, ma non posso giocare tutti. Ma tutti sanno perferettamente che conta la qualità nei minuti che fanno, non la quantità. Dusan ha fatto tantissimo fino ad oggi, se domani ci sarà darà una mano. Per il futuro contiamo tantissimo su di lui".