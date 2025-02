Lippi non impazzisce per Thiago Motta: "Per la Juve dopo Allegri mi immaginavo altro"

Lippi: "Vlahovic? Io ho agito dando sempre fiducia"

Lippi è rimasto sorpreso dalla scelta estiva della Juventus di sostituire Allegri con Thiago Motta: “Vedo un allenatore capace, concentrato e dedito al suo lavoro. Ma dopo Allegri immaginavo di vedere una figura che trascinasse maggiormente la tifoseria”. L'ex allenatore si è quindi concentrato sul momento della squadra bianconera: "Ha intrapreso un nuovo percorso. Quando accade ciò è necessario del tempo, un lusso però difficile da concedere a squadre come Juventus, Inter e Milan". Tra i calciatori della Juve maggiormente sotto la lente d'ingrandimento c'è Vlahovic. Lippi ha detto la sua sulla situazione del serbo: “Mi è capitato di gestire situazioni del genere. Ho sempre agito dando fiducia, anche a giocatori che non la meritavano in quel preciso momento, ma per quanto avevano fatto in passato”.

Lippi sul migliore allenatore italiano del momento

Marcello Lippi ha risposto anche alla domanda su chi, secondo lui, al momento è il miglior allenatore italiano: “Non saprei dire chi. Ce ne sono due o tre. Ma di sicuro tra questi ci sono Inzaghi e Conte. Inzaghi gode di grande considerazione: quando fai tanti risultati acquisisci convinzione e consapevolezza”