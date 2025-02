Tether compra una quota della Juve: "Passo che segna una pietra miliare"

Novità all'antivigilia di Juve-Inter . La Tether Investments , società che opera nel mondo delle criptovalute , ha annunciato attraverso una nota di aver acquisito "una quota di minoranza in Juventus ". Nella nota attraverso, diffusa a mergine della formalizzazione dell'accordo, si legge inoltre: "Questo investimento segna una pietra miliare significativa per Tether".

Ardoino, Ceo di Tether: "Investimento strategico nella Juve"

Paolo Ardoino, Ceo di Tether, ha commentato: "In linea con il nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nell'unire nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologie, con la consolidata industria sportiva per guidare il cambiamento a livello globale. Esploreremo le strade per collaborazioni innovative e il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo globale".