Thiago Motta diretta dopo Juve-Inter: segui interviste e conferenza stampa

Contro l' Inter la Juve trova la terza vittoria consecutiva , la più prestigiosa, in campionato. Il gol di Conceicao nel secondo tempo decide il derby d'Italia all'Allianz Stadium e lascia il Napoli in testa alla classifica. I bianconeri agganciano così la Lazio al quarto posto in classifica. Ecco le parole del tecnico bianconero Thiago Motta , seguile in tempo reale.

"Non voglio piacere, voglio vincere"

Thiago Motta ancora a Dazn: “Non faccio questo mestiere per piacere a qualcuno. Ma per arrivare alla vittoria. Poi fa piacere il sostegno dei tifosi, soprattutto per i ragazzi, che lo meritano”.

"Una vittoria che dà consapevolezza"

“Le vittorie danno fiducia e consapevolezza. Per arrivare a queste vittorie dobbiamo continuare a meritare. Nel primo tempo oggi non avevamo meritato. Questi ragazzi lo meritano per gli allenamenti che fanno. Spesso in trasferta abbiamo giocato meglio, siamo stati bravi nella ripresa”.

Thiago Motta a Dazn: “Nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Abbiamo rispettato troppo l’Inter nel primo tempo. In partite così devi mettere pressione sugli avversari per recuperare il pallone”.

