Juve agli ottavi di Champions se: le combinazioni

ROMA - Una partita da non sbagliare. La Juve si gioca il passaggio agli ottavi di Champions League nel ritorno contro il Psv. La squadra di Motta riparte dal 2-1 dell’andata arrivato grazie ai gol di McKennie e Mbangula. Di Perisic l’unica rete avversaria. Stasera al Philips Stadium non sono ammessi passi falsi. I bianconeri hanno dalla loro parte due risultati su tre per centrare il passaggio del turno.

Juve, cosa serve per andare agli ottavi di Champions

Juve, guai a mancare il passaggio del turno come accaduto, purtroppo per il nostro ranking, a Milan e Atalanta. La squadra di Motta, a differenza delle altre due italiane eliminate ieri, ha vinto il primo match contro gli olandesi. Ai bianconeri basta così pareggiare o vincere per volare alla fase successiva. Attenzione ad una sconfitta con un gol di scarto (al netto del 2-1 dell’andata): in quel caso la qualificazione si giocherebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Senza più la regola dei gol in trasferta la Juve deve evitare un ko con due o più reti di scarto per non essere buttata fuori dalla competizione.