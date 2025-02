Thiago Motta demolito in diretta tv, rimpianto Allegri: "Spesi 200 milioni ma la Juve..."  

Il ko con il Psv Eindhoven e l'eliminazione dalla Champions League della Juventus non sono passati inosservati. Anche negli Stati Uniti la debacle dei bianconeri è stata analizzata con dovizia di particolari. Nel corso di una diretta negli studi della Cbs, è stato criticato aspramente il lavoro di Thiago Motta. L'attuale tecnico della Juventus è finito sul banco degli imputati ed è stato confrontato con il suo predecessore. "La Juve ha mandato via Allegri perché non piaceva il suo stile, ritenevano che il suo modo d'interpretare le partite non fosse più quello adatto – ha dichiarato l'ex calciatore, Mike Grella -. Hanno preso Thiago Motta, gli hanno messo a disposizione circa 200 milioni per fare mercato cambiando molto e portando in rosa molti giovani e con lui è partito un ciclo diverso. Ma finora ci sono stati troppi alti e bassi".