Juve e Thiago Motta sotto pressione: due fattori saranno decisivi

Thiago ora deve finire bene, anzi molto meglio, la stagione. Il quarto posto è un obbligo e il ko di Eindhoven non cambia il senso del campionato. La Juve ci sarebbe dovuta arrivare lo stesso, ma è superflua la riflessione ulteriore: ora la Serie A dovrà prendere una piega diversa. Perché conta il risultato ma pesa anche il modo in cui si riesce a ottenere . Thiago non è mai stato in corsa per lo scudetto, non glielo chiedevano, neppure è stato una volta a contatto con il vertice e ha pareggiato troppe partite, ben tredici su venticinque. Il quarto posto, occupato dalla Lazio, è stato agganciato soltanto cinque giorni fa e per effetto del successo nel derby d’Italia. Non è affatto scontato che non continui il testa a testa oppure che Fiorentina, Bologna e Milan non si rifacciano sotto, anche se alla Continassa guardano avanti e nel mirino hanno già messo l’Atalanta, sopra di cinque punti. Immaginate che tipo di disastro, tecnico e finanziario, sarebbe un eventuale esclusione dalla zona Champions.

Il danno Champions per la Juve: vanni riequilibrati i conti

In Olanda è sfumato un assegno da 11 milioni, gli ottavi avrebbero comportato ulteriori ricavi sotto forma di market pool e incasso al botteghino, ma la Juve ne ha messi in cassaforte circa 70 e nel bilancio di previsione della prossima stagione sono già considerati. Giuntoli deve riequilibrare i conti, abbassare il monte ingaggi, rinforzare la squadra con un budget ridotto. Mica semplice. L’eliminazione produce un effetto negativo verso l’estate. Servono 30 milioni per Conceiçao e va portata avanti la trattativa per Kolo Muani. Scatteranno gli obblighi di riscatto. Il caso Vlahovic testimonia la condivisione delle strategie tra Motta e la società. Il club bianconero, in assenza di rinnovo, si augura che Dusan trovi un club di suo gradimento e presenti una buona offerta a luglio, ma è in scadenza e il tempo lavora a suo favore.

Juve, serve l'aiuto della panchina

Thiago, come ogni allenatore, è legato ai risultati. Restano 13 partite di campionato per blindare la qualificazione Champions, se possibile in fretta e non per caso, soffrendo o ansimando sino all’ultima giornata. C’è la Coppa Italia, l’ultimo trofeo alzato da Allegri e in cui il rischio di fare peggio è concreto: battendo l’Empoli (mercoledì allo Stadium), doppia semifinale contro il Bologna. Thiago di fronte al suo passato in uno scomodo confronto. Per ora è fuori discussione, come fa sapere la società. Sarebbe stato sorprendente il contrario. Giuntoli lo ha scelto e lo difende. Tutti resteranno sotto pressione sino a maggio.