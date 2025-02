Juve, polemica tra Cambiaso e Thiago Motta per il cambio: "Perché proprio io?"

C'è tensione in casa Juve a pochi giorni dalla pesante eliminazione in Champions League , un danno economico per il club che mette la squadra bianconera sotto forte pressione . Sui social tra i tifosi bianconeri si continua a discutere della debacle contro il Psv e, tra i tanti video della partita, ne è spuntato uno con protagonisti Cambiaso e Thiago Motta che ha alimentato la polemica.

Cambiaso-Thiago Motta, il labiale durante il cambio

Al 12° del primo tempo Thiago Motta è stato subito costretto ad un cambio forzato, dovendo togliere dal campo l'infortunato Veiga. Una situazione complicata, con il tecnico che ha rapidamente scelto Cambiaso come suo sostituto. Il giocatore bianconero, protagonista di voci e indiscrezioni di mercato durante la sessione invernale, è stato dunque lanciato in campo senza riscaldamento per una situazione d'emergenza. E proprio di questo cambio è spuntato un video, in cui si vede Cambiaso prendere male la decisione di Thiago Motta, con un labiale che sembra dire: “Ma perché devo entrare proprio io?”.

Cambiaso-Thiago Motta, il video è virale sui social

Questo momento di tensione è stato ricondiviso sui social ed è diventato presto virale, facendo discutere i tifosi bianconeri sul legame tra il tecnico e la sua squadra. Lo stesso Cambiaso è stato poi sostituito all'inizio dei tempi supplementari, lasciando spazio a Mbangula.