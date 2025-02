Motta: "Non mi serve la sconfitta per fare autocritica"

Motta: "Ogni giorno faccio autocritica. La delusione è tanta"

Dall'eliminazione dalla Champions League a un quarto posto da conquistare in Serie A, passando per un Cagliari che venderà cara la pelle. Così Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia: "Dopo una delusione così la cosa migliore è ricominciare ed entrare in campo - ha subito ribadito l'ex allenatore del Bologna -. Abbiamo una gara molto complicata col Cagliari, conosciamo l'avversario e la difficoltà dell'ambiente. Il nostro obiettivo è vincere per continuare il nostro percorso. Diverse visioni rispetto ai giocatori? La comunicazione è la stessa. Io sono il primo a fare autocritica. Le scelte sono state fatte per ottenere il massimo nelle partite. La delusione esiste ed è tanta. Pensavamo di poter andare agli ottavi ma non siamo stati capaci. In campo si è visto che il PSV ha fatto meglio di noi - ha detto, tornando sulla gara di mercoledì -. Ora dobbiamo ricominciare. Abbiamo una settimana molto impegnativa. Dobbiamo essere svegli e attenti dando il massimo per vincere". E poi ha aggiunto: "Ogni giorno faccio autocritica, non mi serve la sconfitta per farla. Ogni scelta è fatta per ottenere il massimo dalla squadra nel momento. Rispetto le opinioni altrui, ma vado avanti per la mia strada che è quella giusta. Non si può andare sempre indietro, bisogna andare avanti. Siamo delusi, tristi e arrabbiati. Tutti. Volevamo essere agli ottavi. Complimenti al PSV perché sono stati migliori di noi".

Motta: "Mancanza di gioco? La cosa più importante è vincere"

Juve che non ha brillato sotto il profilo del gioco ad Eindhoven e nelle ultime apparizioni: "Dobbiamo migliorare ogni aspetto del gioco e capire qual è la cosa migliore da fare per mettere in difficoltà l'avversario - ha sottolineato Motta -. I dati sono importanti, ma va analizzato il contenuto sul campo. La cosa più importante è vincere, non il possesso. Ci sono molte variabili nel calcio. Delle volte siamo stati superiori all'avversario e abbiamo vinto, altre volte siamo stati superiori ma non abbiamo vinto, altre volte non siamo stati superiori e abbiamo perso. Sono situazioni che vanno digerite. Ogni gara dà indicazioni su cosa migliorare. Col PSV abbiamo visto che dopo il 60' a livello di intensità e lucidità l'avversario ha iniziato a guadagnare campo e terreno e noi abbiamo fatto fatica a contrastare l'avversario. Ultimamente siamo più verticali, è vero, ma dobbiamo capire i momenti della gara. Siamo giovani e dobbiamo crescere".