Juve, Thiago Motta nei guai: Savona out per il Cagliari, emergenza totale in difesa

TORINO - Importante defezione dell'ultim'ora per la Juventus che si è imbarcata in direzione Cagliari dove domani, domenica 23 febbraio (ore 20:45), sfiderà i rossoblù di mister Nicola con l'obiettivo di ripartire e dimenticare la clamorosa eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Psv Eindhoven . Thiago Motta dovrà infatti rinunciare a Nicolò Savona per la trasferta in Sardegna .

Juve, Savona non parte per Cagliari: bianconeri contati in difesa

Nicolò Savona, infatti, non figura nell'elenco dei convocati di Thiago Motta: il laterale ha accusato un problema muscolare e non sarà a disposizione dell'ex allenatore del Bologna, in totale emergenza in difesa dove già mancano anche i lungodegenti Bremer e Cabal oltre a Kalulu e Veiga, uscito nel primo tempo del 'Philips Stadion' in Champions League. Tra gli indisponibili figura anche Milik, mentre il centrocampista Douglas Luiz ha recuperato e fa parte della squadra che sfiderà il Cagliari con l'obiettivo di conquistare i tre punti per tornare al quarto posto solitario, superando la Lazio bloccata dal Venezia.