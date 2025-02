Thiago Motta: "La Juve deve segnare di più. Yildiz? Ci stiamo lavorando..."

Motta su Yildiz: "Deve concludere di più"

Complice la presenza di Vincenzo Montella nello studio di DAZN, Thiago Motta ha aperto la sua analisi parlando di Kenan Yildiz e della sua prova in quel di Cagliari: "Ho sentito tante volte Montella parlare di Yildiz, ha grandissime qualità fisiche, tecniche, molto generoso in fase difensiva - ha detto l'allenatore bianconero -. Esterno o trequartista cambia poco, ma da esterno lo vedo come uno che può creare cose molto importanti per la nostra squadra, perché viene dentro al campo e può saltare l'uomo. Deve sicuramente migliorare nella conclusione, perché deve fare più gol in situazioni come stasera, oppure deve cercarla di più altre volte. Oggi mi è piaciuto perché è arrivato in area, - ha aggiunto - un esterno d'attacco deve arrivare in area e arrivare a concludere. Ci stiamo lavorando con lui, con Conceicao, ma dobbiamo fare più gol e chiudere la partita, perché stasera conoscevamo l'ambiente e il Cagliari, non avendo chiuso la partita nel primo tempo. Abbiamo fatto tutto noi. Kenan deve arrivare di più perché ha fisico, tecnico, ha qualità importanti ed è un ragazzo di livello alto, che può solo migliorare".

Motta sulla partita: "Dovevamo chiuderla, bravi a soffrire"

Motta ha poi analizzato nel dettaglio la gara dell'Unipol Domus, spiegando come l'aveva preparata la Juve dal punto di vista tattico: "Con i due centrali e Locatelli in impostazione, sfruttavamo anche questa palla lunga di Michele (Di Gregorio) su Dusan quando ci venivano a pressare, per poi giocare palla a terra velocemente quando loro si abbassavano e il campo ti consentiva di girar palla bene e con qualità. Peccato non averla chiusa nel primo tempo, - ha continuato - ma forse ci è mancata un po' di lucidità, avendo giocato tre giorni fa. Un peccato essere entrati negli spogliatoi all'intervallo sull'1-0, però nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire".