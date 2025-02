La Juve vince, ma Yildiz non è contento: "Ne dovevo fare almeno due..."

Nell'immediato post partita di Cagliari-Juve , Kenan Yildiz si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura conquistata dalla squadra allenata da Thiago Motta. Per il turco, è stato anche il momento per fare autocritica per le occasioni mancate a tu per tu con Caprile nella serata di oggi.

La Juve vince, ma Yildiz punta in alto: "Dovevo fare almeno due gol oggi"

Siparietto in diretta tv con Vincenzo Montella, ct della Turchia, per Kenan Yildiz, che ha avuto modo di analizzare con il sorriso la prestazione di Cagliari, condita da alcuni errori sotto porta che avrebbero potuto chiudere definitivamente la contesa: "Oggi ne dovevo segnare minimo due - ha ammesso Yildiz a DAZN, rispondendo al proprio commissario tecnico -. Io voglio sempre segnare, per me e per la mia squadra. Oggi ho avuto almeno due chances, sarà per la prossima", ha aggiunto il classe 2005, che ha poi raccolto i complimenti dello stesso Montella in ottica Nazionale.