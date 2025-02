Juve, l'idea di Thiago Motta: Vlahovic e Kolo Muani insieme

Juve, il possibile modulo per Vlahovic-Kolo Muani

La Juventus, anche al completo, non ha abbastanza difensori centrali per spostarsi sul 3-5-2, che peraltro taglierebbe fuori Yildiz, Conceiçao e Nico Gonzalez. Ma il 4-4-2 in certe situazioni potrebbe funzionare, magari tenendo in panchina un’ala pura per far posto a corridori come McKennie e Weah. In fondo, quando gli mancavano i carrarmati, Thiago Motta ha disegnato un originale 4-2-4 per valorizzare i suoi guastatori. Perché non ripetere l’operazione con il doppio centravanti? Anche il 4-3-1-2, con Koopmeiners e Thuram interni e Yildiz trequartista, potrebbe abbinare talento, imprevedibilità e stabilità. La condizione scontata è che da parte di tutti ci sia la disponibilità e al sacrificio difensivo. In questo senso a Cagliari qualche risultato si è notato, dallo stesso Kolo Muani che si è distinto per un ottimo recupero nelle zone pericolose ma anche dalle rincorse all’indietro di Conceiçao (Yildiz in questo deve invece crescere).

Vlahovic e Kolo Muani, futuro incerto

Le valutazioni sulla Juventus del futuro in questo momento contano relativamente. Ora è troppo importante centrare l’obiettivo Champions, che per i ricavi aziendali è fonte primaria e necessaria. Anche per questo Giuntoli ha preso Kolo Muani in prestito secco. Per andare sul sicuro, in attesa di riorganizzarsi. Forse né lui né Vlahovic saranno alla Continassa nella prossima stagione. Ma se sono tutti e due al top, è un peccato non integrarli. Se l’alternanza è redditizia, la convivenza può esserlo di più.