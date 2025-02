Infortunio Douglas Luiz: l'esito degli esami e quante partite salta

Nuovo stop per Douglas Luiz, entrato in corso d'opera e poi sostituito nel secondo tempo di Cagliari-Juve. Ancora un problema muscolare per il centrocampista brasiliano, che questa mattina si è recato al J Medical per sostenere tutti gli esami strumentali del caso, utili a chiarire la reale entità dell'infortunio. Dopo la diagnosi, che hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, il rientro del centrocampista è stimato dopo la sosta di marzo per le nazionali.