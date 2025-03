Rivoluzione Juve, le mosse a sorpresa di Thiago Motta dopo il disastro in coppa: ecco i giocatori che resteranno fuori

Juve, si riparte dall'atteggiamento

Come si riparte? «Dall’atteggiamento» si raccomandava Motta già mercoledì notte, dopo la disfatta. È l’ingrediente base che non deve più venire meno e che si traduce in intensità, fame di vittoria, attenzione, concentrazione, applicazione costante, consapevolezza dell’importanza della maglia che si indossa. Il Verona darà la risposta e si capirà se la “lezione Empoli” è stata mandata a memoria. Il diluvio di fischi dello Stadium è stato duro da digerire, anche perché ha colpito non solo la squadra in generale ma anche alcuni singoli. Da Nico Gonzalez a Koopmeiners, sostituiti nel secondo tempo, a Vlahovic, che ha fallito uno dei calci di rigore. Non certo gente qualunque. Koop e Nico, insieme a Douglas Luiz, valgono quasi 140 milioni di investimenti compiuti la scorsa estate ma di loro finora non c’è stata praticamente traccia. Con Dusan, da sempre uno dei preferiti dei tifosi, si era consumata la rottura nella notte complicata con il Venezia ma poi è stata ricomposta con gol e applausi, fino appunto a mercoledì. Il serbo, tra l’altro, non è più una prima scelta per Thiago e, dopo due gare da titolare, con l’Hellas è destinato a tornare in panchina per lasciare a Kolo Muani le redini dell’attacco. E, insieme a lui, dovrebbero accomodarsi pure Koopmeiners e Nico, con Khephren Thuram, Conceiçao e Yildiz (pure lui deve cancellare l’errore ai rigori) di nuovo dal primo minuto. Ma anche Perin, rispolverato in porta dopo un mese e pure lui non più nelle grazie del tecnico, lascerà i pali a Di Gregorio. Ecco, i rapporti tra Motta e lo spogliatoio sono sotto la lente: la scarsa empatia lamentata da molti calciatori, i casi Danilo e Fagioli (poi ceduti), la fascia di capitano “girevole”, passata di braccio in braccio, le divergenze con Douglas Luiz, Vlahovic, Cambiaso sono spie di un malessere che, alla lunga, potrebbe costare caro. È l’ora dei leader come Gatti, Locatelli e McKennie che devono prendere per mano il gruppo e trascinare i giovani. È l’ora del riscatto per tutti. Si salvi chi può.