Juve, Thiago Motta: "Non sono giorni facili, ma sento la fiducia della società"

Il giudizio su Koopmeiners e gli altri giocatori: parla Motta

"Koopmeiners ha fatto partite di grandissimo livello e sono molto contento di averlo con noi, ha già dimostrato di esserlo e quando la squadra ha funzionato lui ha sempre fatto ottime prestazioni. Poi i gol e gli assist fanno alzare il giudizio, in questo momento veniamo da una sconfitta in Coppa Italia e non solo lui ma tutta la squadra non ha fatto bene. Non ho alcun dubbio su di lui, sono convinto che ci darà ancora tantissimo e può ancora migliorare. Sa di non essere al massimo. Oggi il nostro capitano è Locatelli, ma di leader ce ne sono tanti. Siamo una squadra sempre unita, ma quando i risultati non sono secondo le aspettative vanno accettate anche le critiche. Thuram quando ha giocato ha fatto prestazioni ottime, quando non ha giocato ha sempre rispettato le mie decisioni e i compagni aiutandoli. Sono molto contento di lui e spero che continui perchè ha margini di miglioramenti sia fisici e che tecnici, che mentali. Kalulu rientra e sono molto contento, perchè ci ha dato tantissimo da quando è arrivato. Domani non ci saranno tra gli altri Conceiçao, Veiga, Douglas Luiz e Savona. Sono sette assenze, ma sono extraconvinto che chi ci sarà domani sarà pronto per la battaglia contro il Verona".