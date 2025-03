TORINO - Nonostante la ghiotta opportunità di accorciare sulle prime della classe e, sulla carta, di tornare addirittura in lizza per lo scuetto, il clima che ha accompagnato la Juventus al monday night della 27ª giornata di Serie A contro l'Hellas Verona è stato tutto tranne che sereno. Effetto della doppia eliminazione dalla Champions League, per mano del Psv, e dalla Coppa Italia, ai rigori contro l'Empoli. Nessuno sconto per i tifosi bianconeri, che hanno preso di mira, con cori e striscioni, club, tecnico e squadra.