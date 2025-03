Juve, la stagione dei rimpianti

Pensare allo scudetto è davvero esagerato . La storia del nostro campionato è piena di sorprese e di rimonte incredibili, ma questa sembra impossibile . La Juve ha centrato la quinta vittoria consecutiva e si è avvicinata in maniera impressionante alla vetta, sei punti a undici giornate dalla fine sono briciole. Ma avere tre squadre davanti probabilmente spegne anche i sogni dei tifosi più romantici. Thiago Motta vede da lontano Inter e Napoli, ma soprattutto ora tallona l’Atalanta : domenica sera c’è lo scontro diretto in casa che può valere l’aggancio . Prendersi il terzo posto, dopo aver scavalcato al quarto la Lazio, ora è un obiettivo alla portata, anche perché Gasperini è atteso da un filotto di partite per niente facili (dopo i bianconeri sfiderà in sequenza Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan).

A trascinarla nello spigoloso posticipo con il Verona è stato Khephren Thuram, uno dei giocatori che hanno convinto di più in questi mesi altalenanti. Stimato da compagni e tifosi, centrocampista di sostanza e di qualità, sempre propositivo e intraprendente, è stato uno dei più continui ma è rimasto troppo spesso fuori dalle rotazioni di Thiago Motta. Non ha mai alzato la voce, non ha mai protestato, è stato un esempio anche dal punto di vista comportamentale. Avrebbe meritato sicuramente maggiore considerazione. Dal sapore speciale anche il timbro sulla partita di Koopmeiners, a lungo irriconoscibile in bianconero e solo lontano parente del fenomeno ammirato a Bergamo. Il tempo gli darà sicuramente ragione, ma quando si arriva in top club così la pazienza di chi ti aspetta si riduce sempre al minimo.

L’attuale classifica aumenta comunque solo il rammarico di una stagione che poteva prendere un verso e invece ne ha preso un altro. Di gran lunga al di sotto delle aspettative dei tifosi che hanno contestato apertamente società, allenatore e squadra dopo la vergognosa eliminazione con l’Empoli in Coppa Italia. E dopo aver mandato giù l’uscita dalla Champions con il Psv e la brutta figura in Supercoppa. Il nuovo progetto tecnico non è mai decollato, oltre che per una serie di infortuni incredibili che hanno creato difficoltà oggettive, anche per alcune scelte strategiche dell’allenatore che non hanno aiutato. Servivano semplicità e concretezza, ci sono state confusione e troppa filosofia. Due dati significativi: su 41 partite giocate la formazione è cambiata 38 volte rispetto alla partita precedente, in questa stagione la fascia di capitano ha avuto sette padroni diversi. Niente di condizionante, per carità, ma alla Juve probabilmente sono abituati ad altro. Anche perché il salto di qualità nel gioco rispetto al passato non si è visto. Thiago Motta è un allenatore dal grande futuro, ma la Juve è ancora più grande di lui. Questa stagione lo farà crescere sotto tanti punti di vista, il sostegno e la fiducia della società lo aiuteranno a completare il suo percorso di maturazione. A Torino, però, c’è un obbligo da cui nessun allenatore può sfuggire: quello del risultato. Vincere è più importante di tutto, oltre a essere l’unica cosa che conta. Come da slogan societario.