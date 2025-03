L’analisi dei finali di gara: la Juve è un’altra squadra

Juve, un'altra squadra nel finale: l'analisi

La Juve non è andata poi così male dal punto di vista offensivo: i 13 punti conquistati nei 30’ conclusivi rappresenterebbero un ottimo numero - 9 di questi sono arrivati con Empoli, Como, Inter e Verona, quattro delle ultime cinque vittorie di fila - se non fosse, in parte, annacquato dai 9 gettati via. È abbastanza basso anche il dato degli expected goals (xG), cioè il numero di reti che ci sarebbe aspettati in base alla pericolosità delle conclusioni della Juve: sono 12,8, contro i 13,5 del Bologna, i 14,4 del Napoli, i 14,7 della Roma, i 17,6 dell’Atalanta, i 18,7 del Milan, i 19,1 dell’Inter e i 21 della Lazio. Insomma, nel finale la Signora crea meno occasioni rispetto alle altre big. Ma quali sono gli allenatori che incidono di più quando le partite entrano nel vivo? Baroni batte tutti nei gol segnati (addirittura 25) ma ha portato a casa due punti in meno (13 a 15) dell’Atalanta, che ha la miglior difesa con 2 reti incassate. I 30’ finali sono di solito anche il territorio di caccia del Napoli, che in questo spezzone ha messo in cascina 16 punti. Motta, in qualsiasi caso, resta il tecnico che ha ridisegnato più volte gerarchie e strategie. Il 4-1-4-1 che pareva blindato a inizio anno è diventato lentamente, e sempre più frequentemente, un 4-2-3-1; l’onnipresente Vlahovic è finito in panchina dall’arrivo di Kolo Muani; la formazione è cambiata 38 volte su 41 rispetto al match precedente e in sette si sono passati una fascia che ha trovato continuità solo sul braccio di Locatelli. Anche nel linguaggio qualcosa pare essere mutato. Il «rifarei tutto» post Psv sembra pronunciato da una persona diversa da quella che, una settimana dopo, parlava di «vergogna». Così la Signora è rimasta sospesa nel limbo, tra il sapore amaro del fallimento e quello dolcissimo di un’ambizione ancora possibile.