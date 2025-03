Luis Enrique su Kolo Muani: "Grande giocatore, non l'ho aiutato come avrei voluto"

Uno dei protagonisti della rimonta della Juventus in campionato è senza dubbio Randal Kolo Muani. Arrivato a gennaio in prestito secco dal Paris Saint-Germain, l'attaccante francese ha avuto un impatto devastante: cinque gol e un assist nelle prime quattro partite con i bianconeri. Tolta la partita al Maradona contro il Napoli, il suo esordio assoluto dove ha segnato sbloccando la sfida, con lui in campo la Juve ha sempre vinto in Serie A. Non ha avuto la stessa incisività in Coppa Italia e in Champions League, ma rimane una delle note più positive di un 2025 difficile per la squadra di Thiago Motta, nonostante il -6 in classifica dal primo posto. Kolo Muani aveva lasciato il Psg per giocare di più, dato che Luis Enrique non lo vedeva tra i titolari. Lo stesso spagnolo ha commentato il rendimento in Italia del suo ex attaccante.