Tacchinardi: "Juve, Koopmeiners ha un problema. Mercato? Ecco chi prenderei"

« Quando i tifosi ti fischiano li senti. Non sei un robot». Parola di Alessio Tacchinardi, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta ma poi passato alla Juventus in tenera età, dopo avere vinto campionato Primavera e vissuto la prima epoca Antonio Percassi a Bergamo. Non era la pietra angolare di Marcello Lippi, seppur lo abbia fatto esordire in prima squadra a 17 anni, ma le critiche le ha provate sull