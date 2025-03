Thiago Motta carica la Juve: "Contro l'Atalanta servirà il massimo. Anzi di più"

TORINO - Vigilia di campionato in casa Juventus . I bianconeri sfideranno domani, domenica 9 marzo (ore 20:45), l' Atalanta di Gasperini all' Allianz Stadium . Un match fondamentale per le ambizioni della ' Vecchia Signora ', come sottolineato dall'allenatore Thiago Motta in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima settimana, ho visto i ragazzi molto bene in allenamento. Quelli che ci saranno sono pronti a fare una grande partita contro un'avversaria forte che sta bene, con tanti giocatori forti e un allenatore fortissimo che ho avuto". Lo stesso Motta ha poi parole al miele per Gasperini . I due infatti hanno lavorato insieme, al Genoa , nella stagione 2008/2009 sfiorando la qualificazione in Champions League e all' Inter (tra il luglio e il settembre del 2011): "Quello non è stato un periodo facile nella mia carriera, stavo tornando da un infortunio molto grave al ginocchio e mi mise in campo nel primo tempo quando si fece male Milanetto: da quel momento ho ritrovato il sorriso e la voglia di giocare. Ho grande rispetto e ammirazione per lui. Gasperini non deve dimostrare niente a nessuno: ha fatto grandi cose in campo nazionale e internazionale".

Juve, Thiago Motta: "Serve dare il massimo. Anzi di più"

"Partita decisiva? Siamo concentrati, sappiamo il livello del nostro avversario", spiega il tecnico dei bianconeri. "Dovremo essere al nostro masismo, se non di più, per competere con loro. Dobbiamo avere il focus solo sulla gara, mettendo in campo tutto ciò che abbiamo dentro per ottenere la vittoria. Non pensiamo ad altro se non all'Atalanta, non dobbiamo perdere energie su altre cose". Poi Motta annuncia gli infortunati che non prenderanno parte al big match dell'Allianz Stadium: "Domani non ci saranno Rouhi, Bremer, Milik, Cabal, Douglas Luiz, Conceicao e Savona".

Juve, Thiago Motta elogia l'Atalanta: "Squadra forte"

"Che Atalanta mi aspetto domani? Loro sono una squadra molto particolare", assicura Thiago Motta. "Pressano in avanti sull'uomo e vanno forte, ma hanno anche la capacità di cambiare nelle marcature, una lettura non facile durante la partita. Giocano molto bene a calcio e lo abbiamo visto negli ultimi minuti della gara d'andata. Hanno aggressività e non ti permettono di giocare, vedremo se domani faranno una gara aggressiva o presseranno anche il portiere. Ci sono tante variabili che fanno sà che siano una squadra forte".