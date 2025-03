Briatore furioso sulla Juve, che attacco a Giuntoli: "Giocatori strapagati, salari altissimi. E poi..."

Flavio Briatore ha utilizzato il suo account Instagram per un commento sulla Juve, squadra di cui è notoriamente tifoso: "Buongiorno cari juventini. Volevo solo parlare con voi un secondo, per vedere se siamo d’accordo o no. La Juve mi sembra che sia a un livello mai visto. Come puoi fare a mandare via Szczesny e prendere Di Gregorio? Danilo lo abbiamo trattato male, eppure stato una bandiera per noi. Cuadrado lo hanno mandato via e lo hanno anche criticato, i nostri tifosi. All’Atalanta sono bravi e lo hanno preso, noi lo abbiamo lasciato andare. Per lui è un lavoro, ci sta che trovi un’altra squadra".