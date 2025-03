Huijsen contro la Juve: "Costretto ad andar via, ero arrabbiato, volevo solo..."

Durante la stagione spesso la Juventus si è trovata in difficoltà per quanto riguarda il reparto difensivo, e sicuramente ai dirigenti sarà venuto il rimpianto per un giocatore che col senno di poi hanno lasciato andare via con troppa leggerezza: Dean Huijsen, centrale spagnolo ceduto in estate per 15 milioni al Bournemouth, dove ha impressionato fino ad attirare l'attenzione delle big europee. In un'intervista a Marca il 19enne rivelazione della Premier League ha ammesso di esserci rimasto male per come è stato trattato nelle sue ultime settimane in bianconero.