Juve, il flop di Kolo Muani e Vlahovic: la Juve ha adesso bisogno di loro

Juve, attacco a zero. Zero come i gol realizzati dal reparto offensivo nelle ultime tre partite: contro Empoli in Coppa Italia, Verona e Atalanta, le tre reti all’attivo dei bianconeri sono state firmate da centrocampisti, due da Khéphren Thuram e una da Koopmeiners, prima della notte da incubo contro la Dea. Il primo obiettivo di Thiago Motta per la lunga volata di dieci partite che mette in palio il quarto posto e la prossima Champions League è di ritrovare i suoi bomber. A partire da Kolo Muani, passando per Vlahovic (compatibilmente alle opportunità che il serbo, ormai relegato al ruolo al ruolo di comparsa, avrà a disposizione), per finire con gli esterni. A proposito di ali: Conceiçao è recuperato e questa è certamente una buona notizia in vista della delicata trasferta di Firenze. Chico garantisce infatti caratteristiche peculiari e fondamentali: dribbling, velocità, accelerazioni, gol (5 finora, con quello fondamentale che ha dato la vittoria sull’Inter) e assist (5). Tutti ingredienti utili per far svoltare un reparto che deve necessariamente cambiare trend e migliorare le statistiche: l’attacco bianconero, infatti, è il quinto della Serie A con 45 reti, 18 in meno della capolista Inter e dell’ Atalanta (63). Il trend attuale, infatti, alla lunga potrebbe pesare nella corsa Champions, obiettivo imprescindibile per salvare la stagione.

Juve, il momento di Kolo Muani

E allora diventa fondamentale ritrovare Kolo Muani, a secco da cinque settimane. L’impatto del francese è stato clamoroso, con cinque gol nelle prime tre partite, ma ormai l’effetto sorpresa è svanito. Randal non segna da sette partite, dalla doppietta al Como di inizio febbraio; il mondo bianconero spera in una rapida inversione di tendenza. Anche perché tutto è concatenato: la Juve aspetta i gol dell’ex Psg per agguantare la prossima Champions ma anche per riuscire a trattenere il giocatore a Torino nella prossima stagione. L’obiettivo è di prolungare il prestito con il Paris assicurando un riscatto attorno ai 45-50 milioni, ma senza la qualificazione alla Champions tutto si complicherebbe tremendamente. Capitolo esterni, fondamentali per innescare Kolo. Torna a disposizione, appunto, Conceiçao ma Thiago punta a ritrovare tutti. Da Yildiz, 6 gol e 4 assist finora ma a secco dal derby di due mesi fa, a Nico Gonzalez, fischiatissimo e nel mirino dei tifosi, che non segna dal 22 dicembre, a Mbangula, fermo alla rete al Psv Eindhoven nell’andata dei playoff di Champions. Tra gli attaccanti laterali, il migliore finora è Weah (6 reti e 5 assist), che ora si è sdoppiato nel ruolo di terzino.

Juve, dov'è finito Vlahovic

Un discorso a parte merita Vlahovic. È suo l’ultimo gol di un attaccante ed è valso la vittoria di Cagliari tre settimane fa. Dusan rimane il miglior marcatore bianconero con 14 gol ma ormai non è più la prima scelta di Motta, anzi: da inizio 2025 è stato titolare soltanto una volta in campionato, a Cagliari, appunto. Per il resto, soltanto briciole. Il lungo addio è iniziato ma il centravanti serbo cerca ancora il guizzo giusto per la Champions.