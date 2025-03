TORINO - Dopo il pesante ko interno contro l'Atalanta , la Juventus cerca il riscatto sul campo della Fiorentina. Il tecnico dei bianconeri Thiago Motta presenta la sfida del Franchi in conferenza stampa e lo fa come sempre: poche parole, pochi concetti, poca voglia di sbottonarsi. I titoli? Dice che sente la fiducia della società e ringrazia la proprietà per la vicinanza. Ma non svela cosa sia successo. Dice che i giocatori hanno voglia di riscatto e che la cosa più importante è la partita di domani, non il suo futuro. Di certo le due cose sono collegate: Motta lo sa, ma non lo conferma. Si limita a dire che il mestriere dell'allenatore è così: "Sempre in discussione". Lui però, in questi giorni, in po' di più.

11:50

Motta e la mancata convocazione di Locatelli

"Rispetta la decisione e deve lavorare. Approfitterà di questa sosta per allenarsi, ricaricare le batterie e stare anche un po' in famiglia": questo il pare di Thiago Motta in merito alla mancata convocazione di Locatelli in nazionale

11:46

Il rapporto con i tifosi: le parole di Motta

"Rispetto tutti i tifosi, alla fine sta a noi fare il nostro lavoro al massimo per ottenere il miglior risultato possibile". La risposta di Thiago Motta sui tifosi che contro l'Atalanta hanno lasciato lo stadio prima della fine della partita

11:43

Thiago Motta: "Allenatore sempre in discussione". Sulla proprietà non risponde

"L'allenatore è sempre in discussione, io stesso mi ci metto. Devo mantenere calma e lucidità per fare un'analisi oggettiva della situazione, fino ad oggi abbiamo fatto molte cose buone, altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è costante e ripeto, personalmente, mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Ma so che se le cose non vanno l'allenatore è il primo ad essere in discussione". Così Thiago Motta sul suo momento personale: "Non dirò in che modo la proprietà mi è stata vicina. Guardo poco quello che si dice fuori, rispetto giudizi e analisi, io devo solo pensare a cosa migliorare per affrontare la prossima partita"

11:40

Le parole di Thiago sulla Fiorentina

Thiago Motta sulla Fiorentina: "Grande squadra con qualità, allenatore di alto livello, contro di loro abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto, domani mi aspetto una gara complicata, vengono da una vittoria in coppa... Noi dovremo essere nella nostra miglior versione per poter arrivare alla vittoria"

11:38

"Sbagliato pensare ad altre cose oltre la Fiorentina"

"Abbiamo l'obbligo e la responsabilità di dare il massimo e lo abbiamo sempre fatto anche quando non ci è riuscito. Pensiamo a domani, sarebbe sbagliato pensare a tutto il resto". Thiago Motta parla poco ma ribadisce spesso questo concetto

11:37

Thiago Motta: "Fatto bene per 40' con l'Atalanta"

"Veniamo da una partita con il risultato difficile da digerire, ma per 40' abbiamo fatto bene. Loro (l'Atalanta, ndr) hanno giocato tantissimo sui nostri errori. Eravamo arrabbiati, ma si continua, si ricomincia. I miei giocatori erano delusi ma arrabbiati e vogliosi di reagire subito. Si sono allenati al massimo, vogliosi anche di competere tra di loro": così Thiago Motta sulla settimana post Atalanta

11:34

Thiago Motta: "Il mio futuro non è la priorità"

"Non sempre siamo stati capaci di vincere, domani sarà la stessa storia: ogni partita per noi è importante, soprattutto questa in casa della Fiorentina": Thiago Motta non si sbilancia e sul futuro dice: "La priorità è la partita, non il mio futuro"

11:33

Thiago Motta: "Penso solo alla Fiorentina ma sento la fiducia del club"

"Penso solo alla Fiorentina e non al futuro, sento fiducia della società e mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà": così Thiago Motta sul momento difficile

11:32

Via alla conferenza di Thiago Motta

Via alla conferenza di Thiago Motta: "Abbiamo Nico, Savona e Conceicao in più. Sarà una partita complicata, abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita"

11:15

Attesa per le parole sugli attaccanti

Visto il complicato momento degli attaccanti Kolo Muani e Vlahovic, c'è tanta attesa per le parole di Thiago Motta in merito QUI L'APPROFONDIMENTO

11:12

Fiorentina-Juve, al momento si gioca

Nonostante l'allerta meteo al momento la partita tra Fiorentina e Juventus è confermata. QUI TUTTI I DETTAGLI

11:10

Thiago Motta in conferenza alle 11.30

Alle 11.30 è in programma la conferenza di Thiago Motta: c'è molta attesa per le parole dell'allenatore italo-brasiliano in questo momento molto delicato

10:58

La Juve difende a Firenze il quarto posto

Nonostante il ko con l'Atalanta, la Juventus ha mantenuto il quarto posto in classifica. I bianconeri hanno un ounto di vantaggio sulla Lazio e quattro sul Bologna. Le due squadre si affronteranno domani al Dall'Ara.

Torino