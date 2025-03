Del Piero, attacco durissimo a Thiago Motta: "Dov'è lo spirito Juve? Non può succedere questa cosa!"

La Juventus ha perso per 3-0 sul campo della Fiorentina. Una sconfitta pesante per i bianconeri, l'ennesima della stagione . Un risultato, ma soprattutto una prestazione non gradita per niente a una bandiera come Alessandro Del Piero : "Non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti così! ". Un duro sfogo, quello dell'ex capitano bianconero, a Sky Sport.

Del Piero: "Mancata la reazione. Squadra in stato di vuoto"

"Non c’è stata una reazione, quando manca vuol dire che sei proprio in uno stato vuoto e questo non rispecchia affatto lo spirito Juve". Del Piero ha commentato così la sconfitta della squadra di Motta. La Fiorentina dopo diciotto minuti si è trovata già in vantaggio di due gol, quelle di Gosens e Mandragora. "Puoi vincere o perdere ma sempre a testa alta. Oggi nessuno può dire tra chi era in campo e chi era in panchina di aver dato tutto. Non è così". Proprio sulla mancata reazione ha insistito l'ex numero 10: "E’ mancato l’orgoglio e questa cosa non va bene. E’ un monotono che ti consente di fare una partita buona con un avversario e meno con un altro ma la Juve non sta mostrando la compattezza della Fiorentina che è uscita dal momento di difficoltà con una grande unità di gruppo". Un aspetto che invece: "Nella Juve non c’è ed è davvero preoccupante". Adesso la squadra di Thiago Motta è quinta in classifica, superata in giornata dal Bologna.