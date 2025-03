Giuntoli: "Juve avanti con Thiago Motta, dobbiamo pensare ad entrare in Champions"  

"Siamo convinti di uscire da questo momento duro tutti uniti, certamente con Thiago Motta". Così ha parlato Cristiano Giuntoli, managing director of football bianconero, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Juventus per 3-0 in casa della Fiorentina. Una sconfitta che segue quella interna, per 4-0, contro l'Atalanta. Due risultati che, come dichiarato dal dirigente bianconero, non mettono a rischio il futuro di Motta.