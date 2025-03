Sprofondo Juve a Firenze, nel settore ospiti c'è un solo tifoso: la foto fa il giro del web

In casa Juventus è crisi. Allo 0-4 interno contro l'Atalanta è seguito un altro ko, in trasferta, per 3-0 contro la Fiorentina. Un passivo pesantissimo per il club bianconero, e soprattutto per il tifo, che in gran numero ha disertato, per protesta, la trasferta del Franchi. E così, a diventare quasi copertina del momento che sta passando l'ambiente Juventus, la foto di un tifoso, uno solo, in piedi nel settore ospiti dello stadio fiorentino, con la sciarpa bianconera al collo.