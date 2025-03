Briatore asfalta la Juve dopo il ko di Firenze: "Follia, distrutto tutto. Thiago Motta va cambiato"

"In nove, dieci mesi la nuova dirigenza, Giuntoli e Calvo, ha distrutto la Vecchia Signora ". Questo lo sfogo, durissimo, di Flavio Briatore, pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta della Juventus, di cui è notoriamente tifoso, contro la Fiorentina per 3-0 . L'imprenditore ha ribattuto un tema già affrontato da Del Piero , quello dell'orgoglio: "Non c'è più senso di appartenenza in questa Juve".

Briatore duro: "Comprato giocatori flop"

"Eccoci qua. Siamo andati a Firenze e 3-0, per loro". Inizia così il video-sfogo di Briatore, che poi è passato a criticare il mercato: "Hanno comprato giocatori che sono dei flop. Vedevo degli articoli, nei quali Giuntoli dice che la Champions League è possibile e di voler andare avanti con Motta. Abbiamo comprato dei bidoni! Douglas Luiz, dall'Atalanta quel nome impronunciabile (Koopmeiners), Nico Gonzalez, abbiamo buttato via dei soldi. Non so se la proprietà interverrà, ma non possiamo vedere uno spettacolo del genere". Quindi, per l'imprenditore sarebbe giusto l'esonero di Motta, ma anche dei cambi in dirigenza: "Ci siamo sbagliati sull'allenatore? Dobbiamo cambiarlo. Ci siamo sbagliati sul direttore? Dobbiamo cambiarlo. Non c'è più il senso della Juve, lo spirito Juve". Briatore è poi passato a un parallelo con il Napoli, già fatto in precedenza: "Squadra fatta su misura del Napoli, ma quello bravo lì è De Laurentiis, è Conte, noi abbiamo Motta. Spero che prima o poi la società decida, perchè andare avanti così... non so più cosa dire. Una follia, una follia..."..