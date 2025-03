Ecco come Thiago Motta proverà a risollevare la Juve: le mosse 

Ripartenza obbligata. Non ci sono alternative per Thiago Motta e la Juve: la gara con il Genoa, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali, sarà il punto di non ritorno. Per il tecnico, confermato ma comunque in bilico e costretto a vincere per non salutare in anticipo. E per la squadra, che deve dare un segnale forte e riprendere la corsa al quarto posto, distante un solo punto. Restano nove partite a disposizione quindi, in una situazione normale, non ci sarebbero eccessive preoccupazioni. Ma l’attualità della Continassa racconta, al contrario, di una normalità che non c’è e di un momento eccezionale in negativo, tale da richiedere una svolta improrogabile.