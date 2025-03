Tacchinardi: "Tudor alla Juve? Gli ho mandato un messaggio". Poi svela il contenuto

"Igor sa come si deve vincere, come si può vincere". Alessio Tacchinardi, ex della Juventus, ha eletto Tudor come eventuale sostituto di Thiago Motta sulla panchina bianconera. La partita contro il Genoa potrebbe essere decisiva per l'ex allenatore del Bologna, e i due nomi sul piatto per sostituirlo sembrano essere quelli del croato e di Roberto Mancini. Ai microfoni de Il Bianconero, Tacchinardi ha svelato di aver scambiato dei messaggi con Tudor in merito.