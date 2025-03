Tudor alla Juve: il retroscena sul contratto. Cosa succederà con il Mondiale per Club

Cosa dice l'accordo tra la Champions League e il Mondiale per club

Tudor, come avevamo anticipato, ha firmato un accordo fino al 30 giugno. Concluderà quindi il campionato con la Juventus. Senza qualificazione in Champions, i bianconeri possono concludere subito il rapporto. Con la Champions, invece, può scattare l’opzione per il prolungamento di una stagione, dunque per tutto il 2025/26. Senza quarto posto, Tudor potrà comunque guidare la Juve al Mondiale per Club che comincia il 14 giugno negli Stati Uniti. La fase a gironi si concluderà entro il 30 del mese (Juve-City, l’ultima gara, è in programma il 26) e in caso di passaggio alla fase a eliminazione diretta il club potrà comunque decidere di attivare una proroga che consentirà al croato di arrivare fino alla fine della manifestazione iridata.