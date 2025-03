Tudor diretta Juve, segui il primo giorno: tutti gli aggiornamenti

Inizia ufficialmente l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus . Primo giorno alla Continassa da allenatore della squadra bianconera per l'ex tecnico di Lazio, Verona e Udinese, arrivato ieri sera a Torino . A poche ore dall'annuncio della società bianconera , il croato sarà chiamato a preparare il prossimo impegno con il Genoa di Patrick Vieira, in programma sabato alle ore 18. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.

10:45

Il saluto di Thiago Motta alla Juve

Arrivano le prime parole di Thiago Motta dopo l'esonero annunciato dalla Juventus nella giornata di ieri: "Ho vissuto momenti intensi, - ha dichiarato all'Ansa - affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno. Ringrazio la proprietà per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l'impegno profusi fin dal primo giorno insieme. Auguro ai tifosi e alla Juventus il meglio per il futuro".

10:43

Borsa, come ha aperto il titolo Juve grazie a Tudor

L'apertura odierna di Piazza Affari ha visto le azioni della Juventus in Borsa incrementare il loro valore del 2,21%. Un incremento dovuto anche al cambio di allenatore e all’arrivo di Igor Tudor. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap.

10:41

L'orario del primo allenamento della gestione Tudor

Alle ore 14 di oggi, alla Continassa, andrà in scena il primo allenamento della gestione Tudor. Confronto con i calciatori e poi lavoro sul campo, per iniziare a preparare al meglio la gara con il Genoa.

10:35

Tudor-Juve, il retroscena sul contratto

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, può scattare l'opzione per il prolungamento di una stagione. Ecco cosa succede in vista del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti in estate. LEGGI QUI

10:30

La Juve riabbraccia Tudor: "La storia ricomincia"

Ricordando i fasti del passato, fra trofei, gol e presenze, la Juve ha accolto così Igor Tudor sul proprio sito ufficiale: "Si riannoda oggi il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus. Difensore roccioso prima, allenatore appassionato poi, Igor torna in bianconero per guidare la Prima Squadra maschile. Oggi la storia ricomincia: buon lavoro, Igor!".

10:23

Juve, l'anno sotto zero

Dall'esonero di Thiago Motta all'ingaggio di Igor Tudor: leggi il commento del Direttore Ivan Zazzaroni su Il Corriere dello Sport - Stadio.

10:18

Tudor, le panchine in Serie A

Dalla doppia parentesi con l'Udinese all'Hellas Verona, fino alla breve esperienza alla guida della Lazio: sono 72 le panchine collezionate finora da Igor Tudor in Serie A.

10:15

Rivoluzione Juve, Tudor pronto a stravolgere tutto

Igor Tudor prepara la sua rivoluzione: come cambia la Juve con l'arrivo del croato. TUTTE LE SOLUZIONI

10:12

Il ritorno di Tudor: dall'annuncio all'arrivo alla Continassa

Ore intense per Igor Tudor, che ha detto subito sì alla proposta della Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta. Ieri, il volo per Torino, l'arrivo alla Continassa in tarda serata e poi l'approdo al J Medical questa mattina. Si apre ufficialmente la nuova avventura con la Vecchia Signora.

10:10

Tudor è arrivato al J Medical

Igor Tudor è arrivato al J Medical: sorrisi ed autografi con alcuni tifosi presenti. Per l'allenatore croato, si tratta della terza parentesi bianconera, dopo l'esperienza da calciatore e il campionato vissuto nello staff tecnico di Andrea Pirlo nella stagione 2020/2021.

