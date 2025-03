Juve, primo allenamento di Tudor: alla Continassa c'è anche Giuntoli

Juve, primo allenamento per Tudor

Come riportato dalla società in una nota ufficiale, la sessione si è aperta con una fase di riscaldamento e torello, per poi concentrarsi su esercitazioni tattiche mirate allo sviluppo del gioco. Il lavoro si è concluso con una partitella finale.

Seduta a ranghi ridotti

Tudor ha potuto contare su un gruppo ridotto, poiché molti giocatori sono ancora impegnati con le rispettive nazionali. La preparazione continuerà domani con un’altra seduta pomeridiana.