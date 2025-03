Il messaggio social di Koopmeiners

Un commento che arriva in un momento delicato per la Juventus, che ha da poco esonerato l'allenatore Thiago Motta. Al suo posto, il club ha nominato Igor Tudor come allenatore fino al termine della stagione, con l'obiettivo di qualificare la squadra alla prossima Champions League.

La stagione di Koopmeiners alla Juventus

Dopo la vittoria dell'Europa League con l'Atalanta, il centrocampista olandese si è trasferito in bianconero per circa 55 milioni di euro. A Torino, però, non sta rendendo come previsto: tra tutte le competizioni trentasette presenze, solo tre gol e tre assist all'attivo.