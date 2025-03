Juve, Bremer: "Mi dispiace per l'esonero di Thiago Motta. Su Tudor..."

Finale di stagione delicatissimo per la Juventus . L'obiettivo della qualificazione in Champions League è fondamentale per i bianconeri, sia dal punto di vista sportivo che economico, e per centrarlo la dirigenza ha provato a dare una scossa. Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor. Il croato è tornato a Torino nella serata di domenica e in questi giorni ha guidato le prime sedute di allenamento alla Continassa con i vari giocatori rientrati dalle nazionali. Chi è rimasto in città è Gleison Bremer, alle prese con il recupero dopo la rottura del crociato rimediata a inizio stagione. Lo stesso brasiliano ha parlato del cambio in panchina.

Bremer, le parole sull'esonero di Thiago Motta

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Stagione un po’ sfortunata, abbiamo avuto tanti infortuni. Mi dispiace per Thiago Motta, è stato un bravo allenatore per me. Ho parlato con Tudor, mi ha chiesto se rientravo ma gli ho detto che è presto. Spero che centreremo la Champions. Per come siamo partiti sembrava che avremmo fatto buone cose. Sono stati mesi difficili ma ora sto bene. Recupero? Sta proseguendo tutto bene, ho iniziato già a correre ma dobbiamo rispettare i tempi. Spero di rientrare per il Mondiale per Club, non da titolare ma come subentrato".