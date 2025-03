Giuntoli: "Con Tudor anche al Mondiale per Club". Poi la frase su Thiago Motta...

Igor Tudor si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus . Prima della conferenza stampa del croato, Cristiano Giuntoli , Managing Director of Football bianconero , ha preso la parola. In particolare, ha voluto dire la sua su Thiago Motta : "Volevo fare chiarezza sul mio rapporto con Thiago, che è e rimarrà un grande rapporto , di stima e rispetto. Gli auguro ogni bene: credo che possa fare l’allenatore ad alti livelli".

"Le ultime gare ci avevano preoccupate. Scelto Tudor per le sue qualità"

Giuntoli ha svelato cosa ha portato all'esonero di Motta: "Dopo Firenze ci siamo presi un po’ di tempo. Abbiamo analizzato a mente fredda l’andamento delle ultime gare. Questo ci ha destato preoccupazione, non solo per le sconfitte. Abbiamo deciso di dare una sterzata". Per quanto riguarda l'arrivo di Tudor: "La scelta è andata subito su di lui. Non solo per il suo passato da calciatore e vice allenatore della Juve, che lo aiuterà a integrarsi, ma soprattutto per le sue qualità tecniche, umane e morali". Il direttore ha spiegato quanto rimarrà l'allenatore: "Fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club". E dopo? "Ci siederemo attorno a un tavolo. La speranza è continuare insieme. Crediamo possa avere qualità importanti per continuare il progetto. Siamo convinti e fiduciosi per il futuro di questa squadra, data la giovane età e l’esperienza fatta".