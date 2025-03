TORINO - "Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni". Fonti vicine a John Elkann rendono noto che l'esborso economico di 15 milioni di euro (qui i dettagli) non fa altro che confermare l'impegno della famiglia a investire e rafforzare la Juve tanto sul campo (domani allo Stadium l'atteso esordio sulla panchina bianconera di Igor Tudor contro il Genoa) quanto fuori dal rettangolo verde.