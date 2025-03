Juve, è già effetto Tudor: tifosi in delirio davanti al JHotel

È una vigilia speciale per Igor Tudor , che domani, sabato 29 marzo, debutterà sulla panchina della Juventus per l'anticipo di campionato con il Genoa, in programma alle 18 allo Stadium. Il tecnico bianconero senza ancora aver potuto mostrare le sue capacità, ha comunque già rivitalizzato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che nel croato intravedono il ritorno di un senso di appartenenza ultimamente dato per smarrito. Affetto e sentimenti che hanno rotto gli argini, finendo per essere espressi davanti al JHotel , per un'improvvisata serenata di benvenuto.

Striscioni, applausi e cori per Tudor

La sorpresa per Tudor è servita quasi in camera. I tifosi organizzati della Juventus hanno infatti improvvisato una sorta di flash mob sotto le finestre del JHotel, per caricare la squadra e soprattutto dare un caloroso abbraccio a quella che è considerata una bandiera bianconera a tutti gli effetti. Striscioni, bandiere, fumogeni e cori a ripetizione, come in curva allo Stadium per un Igor Tudor che non si è sottratto alla manifestazione d'affetto della sua gente.