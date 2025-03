Tudor subito decisivo alla Juve, il passaggio a Koopmeiners cruciale sul primo gol di Yildiz

"Vai, vai subito, battila in fretta, battila in fretta”. Sembra un dettaglio ma non lo è affatto. Il gol della Juve firmato Yildiz che apre nel migliore dei modi la nuova era Tudor nasce proprio da un'intuizione del tecnico croato. Siamo al 24' quando il l'allenatore della Juve si affretta a raccogliere una palla finita in fallo laterale per servirla nel minor tempo possibile a Koopmeiners. "Vai, vai subito", gli urla Tudor. E di ragione ne ha da vendere perché proprio dal veloce fallo laterale battuto dal centrocampista nasce il grandissimo gol di Kenan Yildiz dopo una serpentina da applausi in area del Genoa.