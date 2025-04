Perin e la teoria di Higuain sui portieri ai tempi della Juve: "Mi diceva: voi non siete..."

Juve, Perin e la teoria di Higuain sui portieri

A rivelarlo in un'intervista a 'Eurposport' è lo stesso Perin, rappresentante della celebre 'scuola italiana' in un ruolo sicuramente particolare e differente da tutti gli altri in una squadra di calcio. "Voi portieri vi vestite diversi, esultate da soli, prendete la palla con le mani: voi non siete calciatori" sono le parole dell'oggi 37enne ex calciatore Higuain riportate dall'attuale vice di Di Gregorio alla Juve, che ha evidenziato però come i compiti dell'estremo difensore siano cambiati negli ultimi anni: "Siamo solitari ma nel calcio di oggi siamo collegati al resto della squadra, nell'impostazione e come sinergie con i compagni".