La Juve fa gruppo prima della Roma: Tudor e la squadra a cena da... Bonucci

L'era di Igor Tudor alla Juventus , stavolta da allenatore, è iniziata alla grande con la vittoria allo Stadium contro il Genoa . Il meraviglioso gol di Yildiz ha permesso alla squadra di mantenere il passo del Bologna nella lotta per la qualificazione in Champions League. Domenica per Tudor arriverà il primo vero banco di prova della sua esperienza bianconera in panchina. La Juve andrà all'Olimpico per la sfida contro la Roma , quella che può essere definita a tutti gli effetti una diretta concorrente: impensabile fino a pochi mesi fa ma l'ex della sfida Claudio Ranieri è riuscito a compiere l'ennesimo miracolo. Ora più che mai, alla Juventus serve la forza del gruppo , e provano a stimolarla anche fuori dal campo.

Juve, Tudor e la squadra a cena da Bonucci

Tudor e i suoi giocatori si sono riuniti per una cena insieme e non in un ristorante qualunque. Infatti Gatti e compagni hanno mangiato al Lève di Torino, ristorante di Leonardo Bonucci. Location che sta diventando particolarmente in voga per la Juventus dato che già Giuntoli aveva riunito lì la squadra dopo l'eliminazione in Champions League contro il Psv. Da Vlahovic a McKennie, da Weah a Kelly: tutti presenti, anche i giovani Adzic e Rouhi e l'infortunato Douglas Luiz (che manca in campo dallo scorso 23 febbraio). Federico Gatti è arrivato in stampelle dopo la frattura composta del perone rimediata nella scorsa sfida casalinga contro il Genoa.