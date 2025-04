Marchisio e il commento su Tudor: "Si è visto un cambiamento"

"Mi auguro che la Juve centri l'obiettivo Champions". Così Claudio Marchisio, grande ex bianconero, ha parlato della squadra al Museo Egizio di Torino, in occasione della presentazione della finale della Kings League, in programma il prossimo 22 maggio all'Inalpi Arena. "Sarebbe fondamentale per tanti motivi, non solo sportivi, ma anche economici".