Ranieri e l'esonero traumatico con la Juventus: le verità del tecnico e lo zampino di Cannavaro

“Un giorno racconterò la verità in un libro”. Un piccolo spoiler quello lanciato oggi in conferenza stampa da Claudio Ranieri a due giorni dal big match contro la Juventus, una delle tante squadre allenate in carriera dal tecnico romano. Il suo esonero a Torino datato 18 maggio 2009 d’altronde aveva alimentato voci di dissapori interni e segnato un record nella storia bianconera. Prima di Sir Claudio, infatti, solo l'argentino Luis Carniglia non aveva terminato la stagione in panchina. Parliamo del 1969, quindi 40 anni prima. “Addio traumatico? Non è vero, la verità è un’altra e la conosciamo solo io e le due persone che erano a capo della società in quella stagione”, ha dichiarato oggi Ranieri gettando acqua sul fuoco di una gara già bollente di per sé. Il riferimento è all’ex direttore sportivo Alessio Secco e al direttore generale Jean-Claude Blanc.

I MOTIVI DELL’ADDIO, C’ENTRA ANCHE CANNAVARO

Un addio inaspettato quello di Ranieri (sostituito da Ciro Ferrara) visto che mancavano solo due giornate al termine del campionato. Un cambio su cui ancora oggi vige un certo alone di mistero, dato che risultati alla mano Ranieri alla Juventus aveva svolto un ottimo lavoro negli anni difficili del ritorno in Serie A post Calciopoli portando i bianconeri al terzo e secondo posto. Il tecnico della Roma ha più volte promesso di raccontare cosa sia successo tra lui e la Juventus solo quando smetterà di allenare anche se in realtà, intervistato dal 'Corriere dello Sport’, Sir Claudio aveva dato una piccola anticipazione: “Mi fu detto che i giocatori li decidevamo e prendevamo in tre: io, il ds Secco e l’amministratore delegato Blanc. Arrivò una scelta su cui non concordavo, mi dissero che loro due invece erano d’accordo. E io risposi: “Benissimo, allora vado via io”. Poi che mi esonerarono a due giornate dalla fine conta poco”. Il riferimento era a Fabio Cannavaro, non tanto sulle doti del calciatore quanto per una questione di correttezza verso quei giocatori che avevano riportato la Juventus in serie A e successivamente in Champions League.