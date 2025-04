Tudor diretta dopo Roma-Juve: interviste e conferenza

Un punto a testa per Roma e Juventus in quel dell'Olimpico: nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A Shomurodov (49') risponde alla rete di Locatelli per l' 1-1 definitivo . I giallorossi salgono così a 53 punti, mente la squadra di Tudor aggancia momentaneamente al quarto posto il Bologna a 56: segui in diretta le parole dell'allenatore dei bianconeri nel post partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport .

23:29

Tudor: "Dobbiamo migliorare in tutto"

Tudor in conferenza: "Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, con personalità e non era scontato. Ci stava concedere qualcosa nel secondo tempo, volevamo raddoppiare, ma non siamo stati abbastanza pericolosi. E' una vittoria, anzi un pareggio scusate (ride, ndr) che ci dà consapevolezza. In cosa dobbiamo migliorare? Tutto, soprattutto sulle palle inattive".

23:15

Tudor: "C'è poco tempo per godersi questo lavoro"

Tudor a Dazn: "Sono qui da dieci giorni, poi l'adrenalina ed emozione poi si abbassa. E' bello, poi bisogna pensare al lavoro godendoselo al massimo. A volte quando fai questo lavoro diventa difficile perché uno ci tiene, è dentro, pensa a tutti i dettagli. C'è poco tempo per godere, si finisce una gara e si pensa subito all'altro. Da fuori sembra un lavoro che ci si gode così, da dentro non è così. Sono venuto a Torino in macchina, dieci ore di viaggio, per non prendere l'aereo. Una cosa mia".

23:10

Tudor: "Mi è piaciuto l'approccio"

Tudor a Dazn: "Grande gol di qualità di Locatelli, è la qualità dei giocatori che decide. Con i braccetti volevamo spingere senza concedere contropiedi. Si lavora su quello e sulle preventive. Siamo entrati bene perché non era scontato per il momento, invece mi è piaciuto tanto l'approccio, siamo entrati con carica e consapevolezza giusta".

23:05

Tudor: "Siamo sulla strada giusta"

Tudor a Dazn: "Vedo una squadra seria lì in studio (ride, ndr). Bisogna concedere meno da corner, anche se oggi mancava la struttura con le assenze di Bremer, Gatti e Cabal. La struttura dei giocatori decide tanto, poi chiaro che bisogna mettere attenzione. Io mi sono appoggiato al modo di difendere che facevano già, vedremo per il futuro, ma sicuro c'è da migliorare. Mi è piaciuto tanto il primo tempo, abbiamo spinto bene, poi loro hanno cambiato sistema nel secondo tempo. Il gol su calcio d'angolo è un dettaglio che non è un dettaglio, poi penso che l'abbiamo finita bene e volevamo vincerla di più noi. Purtroppo non siamo riusciti. Siamo contenti, cioè vogliamo sempre vincere, però ci sta visto il periodo da cui veniva la squadra, non solo di fisico ma anche di testa. Siamo sulla strada giusta, ci dà confidenza per fare meglio e ancora di più".

22:54

Come è andata Roma-Juve all'Olimpico

Un punto a testa nello scontro diretto, la Juve mantiene tre lunghezze di vantaggio sulla Roma e accorcia sull'Atalanta. I bianconeri hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol al volo di Locatelli, a inizio ripresa il neo entrato Shomorudov agguanta il pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poche emozioni nei secondi 45 minuti, le due squadre non affondano e mantengono l'equilibrio fino al triplice fischio

22:40

A breve le dichiarazioni di Tudor

Tra poco le parole dell'allenatore della Juventus dopo il pareggio con la Roma all'Olimpico

Stadio Olimpico - Roma