Juve, la frase criptica di Conceiçao dopo la panchina a Roma

L'arrivo di Tudor ha dato l'effetto sperato alla Juve , sia per i risultati sia per l'atteggiamento dei giocatori in campo. Eppure non tutti sembrano felici: Francisco Conceiçao è uno dei giocatori che rischia di essere penalizzato dal nuovo modulo dei bianconeri (3-4-2-1), privo di vere e proprie ali offensive, infatti nelle due partite con il tecnico croato ha giocato 25 minuti nella vittoria contro il Genoa , mentre nel pareggio di Roma è rimasto a guardare tutta la partita dalla panchina . Quindi solo 25 minuti su 180 a disposizione. Così il portoghese ha deciso di dire la sua con un messaggio sui social.

Il messaggio criptico di Conceiçao

Conceiçao ha pubblicato una storia su Instagram con una sua foto in cui mostra il retro della sua maglia della Juve e con in basso una frase criptica: "Un giorno loro sapranno". Al momento non è chiaro a chi si riferisca il portoghese nel suo messaggio, ma la maglia bianconera lascia pensare che centri in qualche modo la sua squadra, in cui non è ancora sicuro di rimanere dopo la fine della stagione: è in prestito dal Porto con un riscatto fissato a 30 milioni. Fino a pochi mesi fa la sua permanenza sembrava certa, ora non più. Non è l'unico messaggio lanciato negli ultimi giorni da un giocatore della Juve: Perin aveva indirettamente risposto sui social a un'intervista dell'ex tecnico Thiago Motta.