Juventus, il piano di Tudor per rilanciare Koopmeiners

Portare la Juventus in Champions é l’obiettivo principale di Igor Tudor. Ma nel suo lavoro ci sono anche altre missioni, tra queste, il recupero di Teun Koopmeiners, l’acquisto più oneroso del mercato Giuntoli con una spesa totale di circa 60 milioni. Eppure le aspettative non hanno rispecchiato i numeri fin qui raccolti: 39 presenze, 2785 minuti giocati per 3 gol e altrettanti assist messi