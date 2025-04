Tudor lancia la sua Juventus: "Abbiamo finito male, ma avanti così"

La ' cura Tudor ' continua a fare effetto e la Juventus porta a casa altri tre punti fondamentali nella corsa ad un piazzamento in Champions League . Dopo il successo sul Lecce , che vale il temporaneo terzo posto in classifica per i bianconeri, il tecnico croato commenta la vittoria sui salentini.

"Calati troppo nel finale"

Bastone e carota, bonario ma severo, Tudor non si esalta, ma premia i meriti dei suoi ai microfoni di Sky nel dopo-partita: "Abbiamo finito male, con troppo nervosismo, però la squadra ha fatto una bella gara per 70, 80 minuti. Va bene così, ora andiamo avanti. Dal punto di vista psicologico i ragazzi hano passato un brutto momento, ma sul piano fisico dipende sempre dalle esigenze dell'allenatore. Per il ritmo che chiedo io serve una preparazione fisica particolare, ma a calcio si può comunque vincere in tanti modi".