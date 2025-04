Juve, allarme Yildiz e Veiga contro il Parma: le condizioni

TORINO - Brutte notizie in casa Juve a pochi giorni dalla trasferta contro il Parma, in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45. Si sono fermati, infatti, Renato Veiga e Kenan Yildiz dopo l'ultima seduta di allenamento. Potrebbe essere una brutta notizia per Tudor in vista della corsa al quarto posto.